Графики распределения возмездного эфирного времени на телеканалах НТМ и ТВС по всем уровням выборов

Выборы 2026

График распределения платного эфирного времени, определенного в результате жеребьевки (рабочие дни), предоставляемого на телеканале «Народное телевидение Мордовии» между зарегистрированными кандидатами, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

График распределения платного эфирного времени, определенного в результате жеребьевки (рабочие дни) и предоставляемого на телеканале «Народное телевидение Мордовии» между зарегистрированными партиями, при проведении выборов депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия.

График распределения платного эфирного времени, определенного в результате жеребьевки и предоставляемого на телеканале «Народное телевидение Мордовии» между зарегистрированными региональными группами, при проведении выборов депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия.

График распределения платного эфирного времени, определенного в результате жеребьевки и предоставляемого на телеканале «Телевидение Саранска» между зарегистрированными региональными группами, при проведении выборов депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия.

График распределения эфирного времени на возмездной основе, определенного в результате жеребьевки, для проведения предвыборной агитации (рабочие дни) на телеканале «Народное телевидение Мордовии» зарегистрированным кандидатам на должность Главы Республики Мордовия

График распределения эфирного времени на возмездной основе, определенного в результате жеребьевки, для проведения совместной предвыборной агитации на телеканале «Народное телевидение Мордовии» зарегистрированным кандидатам на должность Главы Республики Мордовия

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1