ОФЕРТА на заключение договора о предоставлении бесплатного эфирного времени телеканала "Телевидение Саранска"

Выборы 2026

Телеканал "Телевидение Саранска"

ОФЕРТА на заключение договора о предоставлении бесплатного эфирного времени для проведения предвыборной агитации политической партией

ОФЕРТА на заключение договора о предоставлении бесплатного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатом

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