ОФЕРТА на заключение договора о предоставлении бесплатного эфирного времени телеканала "Народное телевидение Мордовии"

В систему здравоохранения Мордовии внедряют ИИ-технологии
На сегодняшний день 19 медицинских учреждений республики подключены к платформе « МосМедИИ ». Она разработана в Москве для...
Телеканал "Народное телевидение Мордовии"
ОФЕРТА на заключение договора о предоставлении бесплатного эфирного времени для проведения предвыборной агитации политической партией
ОФЕРТА на заключение договора о предоставлении бесплатного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатом
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На сегодняшний день 19 медицинских учреждений республики подключены к платформе « МосМедИИ ». Она разработана в Москве для...
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