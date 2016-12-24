Уведомление о платном размещении материалов для предвыборной агитации в сетевом издании «Вечерний Саранск Медиа»

Сетевое издание «Вечерний Саранск Медиа» свидетельство о рег. СМИ Эл.№ ФС77-82545 от 21 января 2022 г. сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, кандидатам на должность Главы Республики Мордовия, кандидатам в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия восьмого созыва и их представителям платное размещения предвыборной агитации (статья, пресс-релиз, баннер) в сетевом издании «Вечерний Саранск Медиа» 5 000 руб./ 1 день.