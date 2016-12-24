Уведомление о платном размещении материалов для предвыборной агитации в сетевом издании «Вечерний Саранск Медиа»

Больше 1 000 руководителей со всей страны написали управленческий диктант
Финал шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» — флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна...
Сетевое издание «Вечерний Саранск Медиа» свидетельство о рег. СМИ Эл.№ ФС77-82545 от 21 января 2022 г. сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, кандидатам на должность Главы Республики Мордовия, кандидатам в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия восьмого созыва и их представителям платное размещения предвыборной агитации (статья, пресс-релиз, баннер) в сетевом издании «Вечерний Саранск Медиа» 5 000 руб./ 1 день.
Поделиться в соц. сетях:
Финал шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» — флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна...
На заседании Наблюдательного совета Госфонда «Защитники Отечества» обсудили итоги работы за три года, а также новые направления...
В ряде регионов возникли проблемы с поставками топлива, особенно сложная обстановка в Крыму, где нет крупных сетей заправок. Президент Владимир...