Уведомление о предоставлении платного эфирного времени для предвыборной агитации на телеканале «Народное телевидение Мордовии» (НТМ)

Организация телевизионного вещания «Народное телевидение Мордовии» (АНО «НТМ»), свидетельство о рег. СМИ Эл.№ ТУ52-01352 от 19 октября 2022 г., ИНН 1328013115, ОГРН 1161326055000 сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, кандидатам на должность Главы Республики Мордовия, кандидатам в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия восьмого созыва и их представителям платное эфирное время для проведения предвыборной агитации на следующих условиях: общий объем платного эфирного времени – 60 000 секунд. Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов: 05:30-10:00- 99 руб./сек., 10:00-16:30–99 руб./сек., 16:30-00:00- 99 руб./сек.