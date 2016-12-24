Представители Мордовии приняли участие в региональных днях форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» в Ленинградской области

29-30 октября в Тосно Ленинградской области ВАРМСУ провели региональные дни III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Федеральные и региональные эксперты, в числе которых были представители Мордовии, обсудили лучшие практики поддержки рождаемости, модернизацию социальных услуг и развитие массового спорта. Нашу республику представляли Глава Ромодановского района Сергей Ведяшкин и Глава Большеигнатовского района Татьяна Полозова.

Перед участниками выступили заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

«Президент нашей страны Владимир Путин, давая поручение об организации форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», закладывал в это самый главный смысл: представители муниципальной власти находятся ближе всего к людям, жители обращаются к ним в первую очередь. И от того, как оперативно решаются вопросы на местах, как развивается социальная инфраструктура, ведется благоустройство, зависит качество жизни в том или ином муниципалитете», – отметил замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

В программе регионального дня в Тосно были лекции и дискуссии. На них обсуждали вопросы демографии, народосбережения и улучшения социальных услуг. Выбранный формат параллельных дискуссионных площадок позволил участникам сфокусироваться на наиболее актуальных для них темах и углубить дискуссии по ключевым направлениям развития муниципалитетов. Во время выездных мероприятий программы второго дня участники посетили социальные объекты муниципалитетов региона с целью обмена опытом и успешными практиками.