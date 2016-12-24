На международном форуме «Диалог о фейках 3.0» обсудили методы борьбы с пандемией XXI века

29 октября в Москве прошел международный форум «Диалог о фейках 3.0». Здесь собрались больше 4 тыс. участников из 80 стран, среди которых США, КНР, Бразилия, Франция, Испания, Нидерланды, Индия, Египет, Мексика и другие. Ведущие эксперты в области фактчекинга обсудили стремительно развивающиеся технологии, который используются для создания сфабрикованных инфоповодов, а также методы борьбы с ними.

Стоит отметить, что в этом году форум прошел под эгидой ЮНЕСКО. «Диалог о фейках 3.0» стал единственным российским мероприятием в календаре Глобальной недели медиа- и информационной грамотности.

«За три года мы сильно выросли и стали авторитетной глобальной площадкой, которую признала ЮНЕСКО. Широкий состав участников форума со всего мира доказывает, что проблема фейков не знает границ, а значит, и наше объединение должно быть открытым для всех. Мы убираем барьеры, в том числе языковые. Наша общая цель – создать эффективные международные правила для борьбы с информационными угрозами, опасными для всего человечества», – заявил президент Global Fact-Checking Network (GFCN), гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Он представил результаты расследований GFCN, созданной в прошлом году. Помимо этого, ее деятельность затрагивает образование.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего выступления на форуме отметила, что ложь и фейки стали настоящей пандемией XXI века, а главным изобретателем системы распространения дезинформации является западный мир. По ее словам, «Диалог о фейках 3.0» стал важной вехой в борьбе за правду.

Кстати, в Мордовии за девять месяцев этого года выявлены 3 фейка на социально значимые темы. По интернету распространились больше 170 их копий, которые собрали свыше 120 тыс. просмотров.

Также на форуме эксперты обсудили юридические аспекты защиты персональных данных от злоумышленников, которые могут использовать их для создания дипфейков. Одной из тем стало безопасное использование ИИ и рост медиаграмотности.

Напомним, что «Диалог о фейках 3.0» организован АНО «Диалог Регионы» при поддержке ТАСС, «Мастерской новых медиа» и Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network.