Школьники из Мордовии стали финалистами Всероссийского Детского экологического форума

Совсем скоро в Челябинске пройдет финал III Всероссийского детского экологического форума, направленного на вовлечение молодого поколения в экологические профессии и формирование новых кадров для отрасли. Это уникальная площадка, где ребята могут обменяться опытом при разработке и реализации проектов, а также представить свои достижения на суд экспертов.

За победу поборются команды из 51 региона, в том числе из ДНР, ЛНР и Херсонской области. Финалисты представили на суд жюри разнообразные проекты – от очистки рек и озеленения территорий до разработки систем мониторинга качества воздуха.

Во второй этап также прошли школьники из Мордовии с проектом «URBAN LIFE: Приложение городских эко-заданий с вознаграждением игровой валютой». Прямо сейчас он участвует в народном голосовании в номинации «Лучший проект по формированию экопривычек». Проголосовать за наших ребят можно до 14 октября по ссылке: vk.cc/cQ1bgd

14 октября станет первым днем форума. Для участников пройдут тематические сессии с экспертами и защита индивидуальных проектов в рамках научно-практической конференции. Во второй день, 15 октября, состоится церемония открытия форума, пленарная сессия с участием представителей власти и экспертов. В этот же день в рамках Торжественной церемонии будут определены команды-победители в 18 номинациях, включая народную. Они получат финансовую поддержку для дальнейшей реализации своих проектов.

Детский экологический форум проводится при поддержке Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также Минпросвещения РФ.