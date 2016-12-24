Участники программы «Герои среди СВОих» встретились с руководителем УФНС России по Республике Мордовия Юрием Горюновым

Он провёл лекцию об истории и развитии налоговой системы страны, рассказал о новых цифровых сервисах и о том, как ФНС сегодня становится партнёром для бизнеса и граждан.

«Сегодня ФНС России – это не только надежный инструмент государства в решении вопросов пополнения бюджетов всех уровней, но и одно из самых прогрессивных и клиентоориентированных ведомств страны», – отметил Юрий Горюнов.

Особое внимание спикер уделил изменениям, которые делают взаимодействие с налоговой проще и удобнее. В завершение встречи Юрий Горюнов ответил на вопросы слушателей.

Фото: Герои среди СВОих



