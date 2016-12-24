Участники программы «Герои среди СВОих» встретились с руководителем УФНС России по Республике Мордовия Юрием Горюновым

Участники программы «Герои среди СВОих» встретились с руководителем УФНС России по Республике Мордовия Юрием ГорюновымРепортер
Он провёл лекцию об истории и развитии налоговой системы страны, рассказал о новых цифровых сервисах и о том, как ФНС сегодня становится партнёром для бизнеса и граждан.
«Сегодня ФНС России – это не только надежный инструмент государства в решении вопросов пополнения бюджетов всех уровней, но и одно из самых прогрессивных и клиентоориентированных ведомств страны», – отметил Юрий Горюнов.
Особое внимание спикер уделил изменениям, которые делают взаимодействие с налоговой проще и удобнее. В завершение встречи Юрий Горюнов ответил на вопросы слушателей.
Фото: Герои среди СВОих
