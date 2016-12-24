На международном форуме «Диалог о фейках 3.0» обсудят методы борьбы с дипфейками

29 октября в Москве пройдет третий международный форум «Диалог о фейках 3.0», организованный АНО «Диалог Регионы». Здесь соберутся больше 2 тыс. участников из 80 стран – представители органов власти, фактчекеры, журналисты и медиаменеджеры.

Специалисты обсудят стремительно развивающиеся дипфейки – поддельные видео для введения граждан в заблуждение. С начала 2025 года их количество в рунете стремительно растет. За 9 месяцев выявили 342 уникальных дипфейка, что в 4 с лишним раза больше, чем за весь 2024 год. Количество копий дипфейков тоже выросло почти в 6 раз по сравнению с прошлым годом, а количество их просмотров составило 122,5 млн.

Как пояснил начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков, это связано, в том числе, с качественным прогрессом нейросетей по генерации видео. Для обычного человека дипфейки уже стали не отличимы от настоящих роликов. Зачастую подделку можно определить только с помощью профессиональных инструментов.

Сергей Маклаков сообщил, что чаще всего персоналиями дипфейков становятся губернаторы регионов и госслужащие. Стоит отметить, что в этом году в интернете был выявлен один поддельный ролик с Главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым.

Сейчас для создания дипфейков требуется ролик-донор, в котором заменяется речь героя. Следующий виток развития социально опасного контента – повышение доступности и качества диффузионных моделей, когда для создания дипфейка уже не потребуется исходного видео. Это усложнит процесс фактчекинга и технологическую детекцию.