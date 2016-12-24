Минпромторг России рассказал, как изменятся цены на автомобили при новом принципе расчета утильсбора

Минпромторг России предложил с 1 ноября изменить в стране принцип расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность – влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале. Как нововведение повлияет на стоимость машин, рассказал Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Предлагаемое решение не повлияет на доступность самых массовых категорий автомобилей. На данный момент льготные коэффициенты действуют для физических лиц, которые ввозят автомобили с объемом двигателя до 3 л. Рассматриваемая же после "перехода" планка – это льгота на автомобили с мощностью двигателя до 160 л.с., доля таких транспортных средств в российском автопарке превышает 80%. Сумма утильсбора для них останется той же – 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет», – прокомментировал Министр.

Также Антон Алиханов рассказал о развитии отечественного автопрома. По его словам, в прошлом году объемы производства в России превысили 967 тыс. машин, что на 15,3% больше, чем в 2023 г. и в полтора раза больше, чем в 2022 г. В легковом сегменте производятся автомобили больше 20 брендов. На российских сборочных линиях стоят больше 50 моделей, среди которых седаны, кроссоверы, высокопроходимые автомобили и пикапы.