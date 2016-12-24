Роспотребнадзор по РМ открыл «горячую линию» по вопросам качества и безопасности товаров для детей и школьников

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в период с 4 августа по 4 сентября 2025 проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности товаров для детей и школьников.

С вопросами по указанной тематике можно обращаться:

- по телефону «горячей» линии Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия 8(8342) 24-96-89, 23-24-56 (отдел надзора за условиями воспитания и обучения, отдел защиты прав потребителей). Часы работы: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов);

- по телефону «горячей» линии Консультационного центра для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 8(8342)24-62-68. Часы работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов)

Специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Мордовия» ответят на вопросы о детской одежде, обуви, игрушках, канцелярии и питании.

Кроме того, на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора можно найти полезные советы по выбору школьной формы, ранцев и портфелей, а также рекомендации по организации рабочего места и соблюдению режима дня для школьников.