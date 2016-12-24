В Мордовии прокуратура защитила права детей пропавшего без вести участника СВО

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Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Прокуратура Кадошкинского района провела проверку исполнения законодательства при предоставлении социальных гарантий детям участников специальной военной операции.
По информации надзорного ведомства, было установлено, что в октябре 2024 года военнослужащий из Кадошкинского района при выполнении боевых задач пропал без вести.
Отсутствие документов, свидетельствующих о смерти бойца, лишало его троих несовершеннолетних детей возможности получить предусмотренные законом меры социальной поддержки.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании мужчины умершим. Исковые требования суд удовлетворил.
Благодаря вмешательству прокуратуры права несовершеннолетних восстановлены. Детям будут назначены все причитающиеся им выплаты, в том числе пенсия по потере кормильца.
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