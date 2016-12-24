В Мордовии 26-летняя девушка на иномарке снесла опору ЛЭП

По информации Госавтоинспекции республики, 1 августа в Теньгушевском районе в 10:00 на автодороге сообщением «Темников – Барашево – Теньгушево – граница с Нижегородской областью» 26-летняя девушка за рулем автомашины «Хавал», по предварительным данным, не обеспечила безопасный скоростной режим и не справилась с рулевым управлением. Иномарка выехала на правую по ходу движения обочину и врезалась в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель и 59-летняя пассажирка на скорой помощи доставлялись в больницу, откуда после оказания медицинской помощи были отпущены домой с назначенным амбулаторным лечением.

Отмечается, что по результату освидетельствования водитель оказалась трезвой.