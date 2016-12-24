Глава сельского поселения в Атяшевском районе предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего главы сельского поселения Атяшевского района, обвиняемого в служебном подлоге.

По информации СК по РМ, следствие установило, что в 2024 году в селе Атяшево проводились работы по благоустройству общественной территории по Советскому переулку. Несмотря на то, что на момент подписания отчетных документов, предусмотренные проектно-сметной документаций работы были выполнены не в полном объеме, обвиняемый подписал необходимые документы.

По версии следствия, обвинемый таким образом желая приукрасить действительное положение дел перед вышестоящим руководством. Как установлено материалами уголовного дела, при цене контракта более 14 млн рублей работы по благоустройству на сумму около 4 млн рублей не были выполнены.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.