Финалист программы «Герои среди СВОих» постигает управленческий опыт под руководством своего наставника – главы Рузаевского района

Финалист программы «Герои среди СВОих» Александр Кузин постигает управленческий опыт под руководством своего наставника – главы Рузаевского района Александр Юткина. В минувшую субботу Александр Кузин принял участие в праздновании 360-летия села Сузгарье.

- Это очень душевное место. Было здорово увидеть, как жители села дорожает его историей, хранят национальные традиции и искренне радуются празднику. Каждая улица организовала презентацию со своей изюминкой – с рассказами об известных земляках, с песнями и стихами, с щедрым угощением. Сузгарьевцы - открытые, добрые, очень гордятся своим селом.

Для меня, как участника СВО, такая поездка особенно важна — она напоминает, ради чего мы стараемся и защищаем нашу землю. Видеть, что жизнь в селе продолжается, что прошлое не забыто, а будущее строится на этих прочных корнях.

Спасибо моему наставнику Александру Борисовичу Юткину за возможность побывать в Сузгарье, познакомиться с интересными людьми. Это ценный опыт, который хочется сохранить в памяти и поделиться с другими, - рассказал Александр Кузин.