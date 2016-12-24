Мордовию в рейтинге регионов по качеству автомобильных дорог поместили на 67 место

РИА Новости на основе данных Росстата и Росавтодора составили рейтинг российских регионов по качеству автомобильных дорог по итогам 2024 года.

По данным исследования, качество автомобильных дорог традиционно остается одной из ключевых инфраструктурных проблем страны, хотя за последние годы ситуация постепенно улучшается. При этом, 45,2% региональных и местных дорог по‑прежнему не соответствуют нормативам. Однако, ситуация значительно различается между субъектами РФ.

Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям в 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Республика Ингушетия и Краснодарский край.

Мордовия в рейтинге оказалась на 67 месте. Авторы исследования посчитали, что в республике только 43,4% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения соответствуют нормативам.

Стоит отметить, что по этому показателю Мордовии уступают и более благополучные в финансовом плане регионы – например, Нижегородская, Астраханская, Волгоградская области и т.д. Та же Волгоградская область в рейтинге расположилась на 83 месте.