В Мордовии арестован житель Пермского края за хищение у пенсионеров Саранска более 4,6 млн рублей

Оперативниками МВД по Республике Мордовия во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по го Саранск задержан 24-летний житель Пермского края, выполнявший курьерские поручения телефонных мошенников.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что 22 июля подозреваемый и его знакомый по указанию куратора приехали из Казани в Саранск, чтобы забрать денежные средства у обманутых пенсионеров. За несколько дней до этого мошенники звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками военной прокуратуры и сообщали ложную информацию о возбуждении в отношении них уголовных дел по факту терроризма. Далее они предлагали связаться с мужчиной, который порекомендует, как в данном случае можно избежать уголовной ответственности. После общения с ним трое пожилых людей передали курьеру более 4,6 млн рублей.

Подозреваемый с приятелем в тот же день с похищенными денежными средствами зашли в одну из кальянных города, где сняли отдельную комнату. По видеосвязи они показали работодателю сумку с банкнотами, на камеру пересчитали деньги, из которых каждому полагалось в качестве заработка по 200 тысяч рублей. После этого по заранее приобретенным билетам они должны были вылететь на самолете из Саранска в Москву, чтобы передать неизвестному им человеку деньги. Однако оба молодых человека были задержаны оперативниками в кальянной. Денежные средства полицейские изъяли.

В отношении 24-летнего жителя Пермского края возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении его компаньона проводятся следственные действия.