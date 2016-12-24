В Саранске обновляют павильоны для торговли продуктами с приусадебных участков

Наш город

О стартовавших в столице Мордовии работах по обновлению торговых павильонов в телеграм сообщил глава Саранска Владимир Быков. На этих площадках жители города могут купить овощи, фрукты и ягоды, выращенные на приусадебных участках.

«Новые мини-рынки выполнены в едином стиле и цветовой гамме - это улучшает внешний облик нашего города, и создает приятную обстановку для торговли и совершения покупок», - отметил Владимир Быков.

Обновленные павильоны будут располагаться по следующим адресам:

- ул. Ульянова, 20а
- пр. 50 лет Октября, 17б
- ул. Полежаева, 120
- ул. Осипенко, 81а
- ул. Попова, 41с1
- ул. Ярославская, 12а.

По информации градоначальника, также работы будут продолжены на ул. Полежаева и на ул. Попова.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1