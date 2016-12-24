В Саранске в день канонизации праведного воина Феодора Ушакова пройдет большое торжественное богослужение

5 августа – день памяти праведного воина Феодора Ушакова. 24 год назад состоялась канонизация прославленного адмирала, которую возглавил будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Так вся Русская Православная Церковь приобрела удивительного святого, а мордовская земля – своего небесного покровителя.

В Саранске в этот день торжества сосредоточатся вокруг главного храма Мордовии, который освящен в честь святого флотоводца и будет отмечать престольный праздник. Утром в Кафедральный собор из Санаксарской Рождество-Богородичной обители доставят раку с мощами праведного воина.

После этого в Кафедральном соборе состоится праздничная Божественная Литургия, а потом пройдет Крестный ход с выходом к памятнику святого праведного воина Феодора Ушакова. Здесь будет совершен молебен.