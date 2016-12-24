В этом году более 100 ветеранов СВО из Мордовии прошли реабилитацию и санитарно-курортное лечение

Получить путевки в санатории, расположенные в разных регионах страны, им помогает филиал фонда «Защитники Отечества». Для этого ветеранам достаточно обратиться к своим социальным координаторам.

Например, недавно герой Игорь Манаев из Саранска побывал в центре реабилитации «Волга» в Саратовской области. Путевка ему была предоставлена после прохождения диспансеризации.

Ветеран СВО поблагодарил филиал фонда «Защитники Отечества» и Фонд пенсионного и социального страхования за возможность поддержать свое здоровье.