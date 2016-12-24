В этом году более 100 ветеранов СВО из Мордовии прошли реабилитацию и санитарно-курортное лечение

Национальный приоритет
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Получить путевки в санатории, расположенные в разных регионах страны, им помогает филиал фонда «Защитники Отечества». Для этого ветеранам достаточно обратиться к своим социальным координаторам.
Например, недавно герой Игорь Манаев из Саранска побывал в центре реабилитации «Волга» в Саратовской области. Путевка ему была предоставлена после прохождения диспансеризации.
Ветеран СВО поблагодарил филиал фонда «Защитники Отечества» и Фонд пенсионного и социального страхования за возможность поддержать свое здоровье.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности