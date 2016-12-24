Историческая память в надёжных руках: на форуме в Москве соберутся добровольцы 80-летия Победы со всего мира

Волонтёры Победы дали старт регистрации на Итоговый форум Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы, который пройдёт с 5 по 9 ноября 2025 года в Москве на площадке Национального центра «Россия». На мероприятии соберётся 1500 участников из 89 регионов России и более 30 стран мира, чтобы подвести итоги масштабного международного проекта, направленного на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

Регистрация на форум открыта до 25 августа на сайте форум.волонтёры80.рф. Участниками станут добровольцы, которые внесли вклад в реализацию патриотических и просветительских инициатив в год 80-летия Победы, а также представители профильных организаций и международных партнёров.

«2025 год — особенный: Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Волонтёры Победы по всей стране и за её пределами объединились в Международный корпус, чтобы внести свой вклад в сохранение правды о Великой Отечественной войне. От адресной помощи ветеранам до масштабных мемориальных акций — каждый доброволец стал частью большого и важного дела. Быть Волонтёром Победы — значит внести личный вклад в защиту нашей истории и сохранение памяти о подвигах Героев», — отмечает депутат Государственной Думы, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

Форум станет итоговым событием деятельности Корпуса. Международный волонтёрский корпус был запущен в октябре 2024 года, за 200 дней до юбилейной даты. В рамках инициативы по всей стране и за её пределами открылись центры подготовки добровольцев в 89 субъектах РФ и 33 странах мира — от Узбекистана и Абхазии до Франции, Панамы и Малайзии. С начала года к корпусу уже присоединилось более 350 000 человек. Добровольцы стали соорганизаторами памятных и праздничных акций, шествий, просветительских мероприятий в школах и других образовательных организациях, оказали адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и провели работу по изучению истории семьи. На форуме эти усилия станут частью общего результата — через живой обмен практиками, признание лидеров, международный диалог и формирование повестки развития патриотического добровольчества.

Программа форума включит в себя подведение итогов деятельности Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы, церемонию вручения Международной премии «Готов к Победам», стратегические сессии, дискуссии, обмен опытом, встречи с ветеранами, историками и лидерами добровольческого сообщества. А также празднование 10-летия движения «Волонтёры Победы» — крупнейшего патриотического добровольческого сообщества России.

Организатором форума выступит Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы, программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и других партнёрских организаций.