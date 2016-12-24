«Университетские смены» в Мордовии: Общество «Знание» подготовило просветительскую программу для школьников из ЛНР

Общество «Знание» выступило соорганизатором просветительской программы «Университетские смены», которая проходит с 21 июля по 1 августа на базе МГУ им. Н.П. Огарева. Участниками стали 50 школьников из ЛНР.

Проект направлен на профориентацию и помогает ребятам погрузиться в студенческую жизнь, познакомиться с вузом изнутри и определиться с будущей профессией. Он реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Лектор Общества «Знание», директор Департамента науки и технологий Центра трансфера технологий Олег Зарубин обсудил с ребятами из ЛНР профессии будущего и геоинформационные технологии, разобрав государственные стратегии развития и перспективные отрасли. Участники изучили применение космических снимков в решении практических задач городского управления, экологии и туризма, работая с реальными кейсами.

Лектор Общества «Знание», директор лицея МГУ им.Н.П.Огарева Ирина Бачкова провела интерактивные занятия «Мордовия в лицах». Это позволило юным участникам «Университетских смен» в игровой форме открыть для себя многогранный мир выдающихся личностей Мордовии: от ученых и просветителей до прославленных спортсменов и других именитых земляков.

Кроме того, обучающее занятие «Учу учиться», которое провела лектор, предоставило ребятам возможность освоить важные аспекты работы в цифровой среде, включая кибербезопасность, управление информационной усталостью и критическую оценку источников информации.