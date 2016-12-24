С 1 августа у более 50 тысяч работающих пенсионеров Мордовии увеличатся страховые пенсии

Пенсию за август работающие пенсионеры региона получат в увеличенном размере. Отделение Социального фонда по Республике Мордовия произвело автоматический перерасчет размера пенсий 51 тысяче пенсионеров, которые трудились в 2024 году.

Величина прибавки для каждого индивидуальна и основана исключительно на сумме страховых взносов, уплаченных работодателем за пенсионера в течение предыдущего года. Максимальный размер повышения пенсии ограничен тремя пенсионными коэффициентами. Стоимость коэффициента определяется годом выхода гражданина на пенсию. Например, в 2025 году она равна 145,69 рублям.

Пенсия будет увеличена в проактивном режиме, без подачи заявлений и обращений самих пенсионеров. Средства в новом размере за август придут в обычном порядке, в соответствии с графиком выплат.Так, работающим пенсионерам, которые получают деньги через почту, они поступят с 3 по 24 августа, в зависимости от работы почтового отделения, через кредитные организации - 5, 15, 20 и 22 августа.

Начиная с 1 января 2025 года отделение Социального фонда России по Мордовии возобновило ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров. Теперь размер пенсии таких пенсионеров повышается так же, как и у тех, кто уже завершил свою трудовую деятельность. Это значит, что пенсионные выплаты увеличиваются с учетом уровня инфляции за прошедший год.