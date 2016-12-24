Министр спорта РМ в рамках программы «Герои среди СВОих» стал наставником для двух ветеранов

Региональная программа «Герои среди СВОих» направлена на подготовку квалифицированных кадров из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной власти, общественных и политических организациях, на предприятиях Мордовии.

Министр спорта РМ Никита Ларьков в рамках программы «Герои среди СВОих» стал наставником для двух ветеранов спецоперации.

«Мне выпала честь стать наставником для двух финалистов программы, наших героев, ветеранов СВО – Елены Грачевой и Сергея Кочнева, которые в настоящее время проходят стажировку в Министерстве спорта республики, - говорит Никита Ларьков. - С первых дней стажировки выстраиваем активную совместную работу. Отмечу, что коллеги активно вникают в каждый вопрос и предлагают варианты решений текущих задач».

«Обмен опытом и разные взгляды на один и тот же вопрос всегда помогают найти верный путь к решению задачи, - убежден Министр спорта РМ. - Уверен, что наша командная работа принесет пользу не только Сергею и Елене, но и мне, как наставнику».