Суд оценил в 20 тысяч рублей моральный ущерб школьника из Ковылкинского района от укуса бродячей собаки

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В Ковылкинском районе сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению местной жительницы и установили, что 7 апреля 2025 года по дороге в школу бездомная собака укусила за ногу ее 13-летнего сына.
С полученными травмами несовершеннолетний обратился в медицинское учреждение, где ему оказали помощь и провели необходимое лечение.
Как указали в надзорном ведомстве, обязанность по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев возложена на орган местного самоуправления.
Межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетнего с требованием взыскать с администрации Ковылкинского района компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей. Судом исковые требования были удовлетворены.
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