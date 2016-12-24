Суд оценил в 20 тысяч рублей моральный ущерб школьника из Ковылкинского района от укуса бродячей собаки

В Ковылкинском районе сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению местной жительницы и установили, что 7 апреля 2025 года по дороге в школу бездомная собака укусила за ногу ее 13-летнего сына.

С полученными травмами несовершеннолетний обратился в медицинское учреждение, где ему оказали помощь и провели необходимое лечение.

Как указали в надзорном ведомстве, обязанность по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев возложена на орган местного самоуправления.

Межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетнего с требованием взыскать с администрации Ковылкинского района компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей. Судом исковые требования были удовлетворены.