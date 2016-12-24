Начальник УФСИН по РМ провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Мордовии

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия Виталий Перхорович провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в республике Валерием Левиным.
Темой разговора руководителя пенитенциарного ведомства республики и омбудсмена стало соблюдение прав и законных интересов граждан, находящихся в местах принудительного содержания.
Кроме того, обсуждались вопросы рассмотрения обращений граждан, вопросы трудовой занятости и социального обеспечения осужденных, в том числе в исправительных центрах.
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Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
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