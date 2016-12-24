Начальник УФСИН по РМ провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Мордовии

Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия Виталий Перхорович провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в республике Валерием Левиным.



Темой разговора руководителя пенитенциарного ведомства республики и омбудсмена стало соблюдение прав и законных интересов граждан, находящихся в местах принудительного содержания.



Кроме того, обсуждались вопросы рассмотрения обращений граждан, вопросы трудовой занятости и социального обеспечения осужденных, в том числе в исправительных центрах.