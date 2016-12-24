Юлия Оглоблина стала наставником финалиста программы «Герои среди СВОих»

В штабе общественной поддержки депутат Госдумы РФ от Мордовии Юлия Оглоблина в качестве наставника встретилась с ветераном СВО Петром Кудаевым, финалистом программы «Герои среди СВОих». Напомним, эта программа была запущена в республике по инициативе Главы Мордовии Артëма Здунова.

«Для меня большая честь делиться своим опытом с Петром Сергеевичем. Он имеет юридическое образование, на СВО был добровольцем. Сейчас преподает в колледже, хочет трудиться в судебной системе - продолжать служить справедливости, но уже на гражданском поприще», - отметила Юлия Оглоблина

Наставник и ветеран договорились объединить усилия по подготовке законопроектов в рамках депутатской работы парламентария. В сентябре Петр Кудаев также пройдет стажировку в Государственной Думе России.

«Особенно важно, что сегодня создаются возможности для включения наших защитников в систему органов власти. Мы обязаны помочь им найти своё место, реализовать потенциал и стать опорой новой сильной России», - заключила Юлия Оглоблина.