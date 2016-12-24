Ученые МГУ им. Н.П. Огарева разработали наночастицы для магнитной гипертермии раковых опухолей

Молодые семьи – в зоне особого внимания
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О новом методе лечения онкологических заболеваний, разработанном учеными Мордовского университета, в телеграм рассказал ректор ВУЗа Дмитрий Глушко.
Биосовместимые наночастицы вводятся в опухоль, которая затем подвергается воздействию переменного магнитного поля. После повышения температуры опухолевой ткани до 43-45 градусов происходит гибель раковых клеток у различных типов опухолей.
Этот способ лечения позволяет локально воздействовать на опухоль, повышает безопасность и переносимость лечения.
«Исследование проводится большой мультидисциплинарной командой Федерального центра развития биотехнологий и медицины, включающей специалистов в областях медицины, фармацевтики, физики, химии, биотехнологии и материаловедения, - отметил Дмитрий Глушко. - В числе авторов — и опытные исследователи, имеющие значительный опыт в области разработки наноматериалов и клинических испытаний, и молодые ученые — студенты, аспиранты и сотрудники научных лабораторий. Средний возраст участников проекта — 31 год».
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