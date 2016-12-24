В Мордовии стартуют прогулки на теплоходе по реке Алатырь

В июле этого года распоряжением Правительства РФ река Алатырь получила официальный статус судоходной.

В ближайшую субботу жители и гости Мордовии могут отправиться в первые речные круизы на борту ретро-теплохода компании «Край Земли» навстречу красотам мордовской земли.⠀

Маршруты предлагаются на выбор – часовые с отправлением в 11:00, 14:00, 16:00 и длительностью в 2,5 часа под красивейший закат с отправлением в 18:30.

Всех желающих ждут в г. Ардатов на пирсе на ул. Некрасова. Подробнее об условиях – здесь.