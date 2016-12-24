Охранник из Мордовии перечислил автомошенникам почти два миллиона рублей за кроссовер из Европы

В столице Мордовии в полицию с заявлением о мошенничестве пришел 50-летний местный житель, работающий охранником на одном из предприятий. Мужчина сообщил о хищении у него обманным путем 1 миллиона 959 тысяч рублей.

Потерпевший стал жертвой весьма распространенной мошеннической схемы с покупкой автомобилей на заказ из Европы. Житель Саранска выбрал для себя на сайте бесплатных объявлений кроссовер «Toyota Rav 4» за 1 800 000 рублей.

Связавшись с менеджером организации, офис которой якобы находился в Оренбурге, автолюбитель узнал, что приглянувшаяся ему автомашина находится в Литве и ее придется перегонять через Польшу из-за санкций.

По информации МВД по РМ, с охранника стали брать деньги на каждом этапе поставки заказанного автомобиля - за оформление таможенных документов, транспортировку и т.д. Покупатель исправно переводил денежные средства по указанным реквизитам, пока наконец ему не сказали, что машина 13 июля пройдет Белорусскую таможню и будет в Москве 23 или 24 июля.

После этого несколько дней с заявителем никто не связывался. 18 июля он сам решил уточнить, как продвигаются дела с перегоном автомашины. Однако ни в этот день, ни в последующие он не смог дозвониться ни по одному номеру. На сайте бесплатных объявлений данное предложение от компании о продаже автомобилей исчезло. Гражданин был вынужден обратиться в полицию.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.