На дорогах Мордовии за полгода выявили более 800 водителей с признаками опьянения

Такие данные были озвучены на прошедшей в МВД по РМ коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2025 года.

В текущем году в Мордовии зарегистрировано 247 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 48 человек и 322 получили травмы различной степени тяжести. При этом, произошло 30 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет, в которых 37 детей получили травмы.

За этот период проведено 850 профилактических мероприятий, в том числе 245 – по исключению из процесса движения нетрезвых водителей, выявлено свыше 800 водителей с признаками опьянения.