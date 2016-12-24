В Мордовии ветеран СВО вместе с супругой успешно прошел обучение по программе «Школа фермера»

Ветеран спецоперации Василий Маскаев и его супруга Валерия успешно завершили обучение по программе «Школа фермера». Программа была освоена благодаря персональному сопровождению филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РМ, который помогает бывшим военнослужащим получить новые компетенции и реализовать себя в мирной жизни.

Василий Маскаев принимал участие в штурме Бахмута и был тяжело ранен. За проявленное мужество он награждён медалью «За отвагу» и ведомственными наградами. После прохождения реабилитации одним из ключевых вопросов для защитника стало получение новых навыков. Социальный координатор Госфонда предложила ему пройти обучение по программе «Школа фермера».

«Я согласился, потому что родом из сельской местности, и тема сельского хозяйства мне близка», - рассказал Василий Маскаев. Он подал документы на обучение вместе с супругой Валерией в Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса. Валерия проходила подготовку по направлению «Животноводство», Василий - по «Растениеводству».

Обучение заняло 2,5 месяца и проходило в дистанционном формате, что позволило совмещать его с работой. За это время супруги получили необходимые знания и прошли стажировку на крупнейших сельскохозяйственных предприятиях республики. В рамках обучения Маскаевы защитили собственные проекты: Василий - по рыбоводству, Валерия - по разведению пчел. Оба получили отличные отметки на экзаменах и дипломы о профессиональной переподготовке.

В планах у семьи - создание собственного подсобного хозяйства и развитие бизнеса. Полученный диплом дает право на открытие собственного дела и получение грантовой поддержки от государства.

Также Василий Маскаев продолжает обучение по региональной программе «Герои среди СВОих», чтобы приносить пользу родной республике.