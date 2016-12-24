Жители Мордовии могут повлиять на качество жизни в стране и республике с помощью «Госуслуг»

Приложение «Госуслуги Решаем вместе», также известное как «Платформа обратной связи», это сервис, с помощью которого жители нашей республики могут находиться в постоянном диалоге с органами власти или местного самоуправления, а также их подведомственными организациями.

В первую очередь, платформа создана для совместного решения проблем, возникающих на улицах, общественных территориях, во дворах или многоквартирных домах. Пользователи «Госуслуг» могут направить обращение напрямую ответственному ведомству. Даже если сделать это ночью, оно будет взято в работу утром следующего рабочего дня.

Сообщить о проблеме можно через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе» или на сайте: clck.ru/3NH7dq.

Для это необходимо как можно подробнее описать возникшую ситуацию, указать точный адрес, где вы с ней столкнулись, а также приложить фото или документы, которые помогут лучше понять ее суть. Также, по возможности, следует указать категорию обращения и его получателя. Все это значительно ускорит решение проблемы. А следить за статусом обращения можно в личном кабинете. При необходимости исполнитель может связаться с отправителем, чтобы уточнить детали.

Вторая важная функция «Платформы обратной связи» – возможность для пользователей участвовать в опросах и голосованиях. С помощью «Госуслуг» любой гражданин может поделится своим мнением на актуальные темы.