Подрядчик из Нижегородской области сорвал работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев на кладбищах в Саранске

По информации УФАС по РМ, подрядчик полностью не исполнил свои обязательства по контракту.

Саранская Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства обратилась в ведомство с информацией о включении в реестр недобросовестных поставщиков индивидуального предпринимателя из Нижегородской области.

Дирекция провела запрос котировок на выполнение работ по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев на кладбищах г.о. Саранск. По итогам с предпринимателем был заключен муниципальный контракт на сумму около 300 000 рублей.

Подрядчик свои обязательства не выполнил, а неисполнение контракта ничем не обосновал. Заказчик расторг с ним контракт в одностороннем порядке.

Мордовское УФАС посчитало действия подрядчика недобросовестными и включило сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь предприниматель в течение двух лет не сможет заключать государственные и муниципальные контракты.