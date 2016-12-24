Подрядчик из Нижегородской области сорвал работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев на кладбищах в Саранске

«Этот проект интересный и затрагивает всех»
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
По информации УФАС по РМ, подрядчик полностью не исполнил свои обязательства по контракту.
Саранская Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства обратилась в ведомство с информацией о включении в реестр недобросовестных поставщиков индивидуального предпринимателя из Нижегородской области.
Дирекция провела запрос котировок на выполнение работ по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев на кладбищах г.о. Саранск. По итогам с предпринимателем был заключен муниципальный контракт на сумму около 300 000 рублей.
Подрядчик свои обязательства не выполнил, а неисполнение контракта ничем не обосновал. Заказчик расторг с ним контракт в одностороннем порядке.
Мордовское УФАС посчитало действия подрядчика недобросовестными и включило сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
Теперь предприниматель в течение двух лет не сможет заключать государственные и муниципальные контракты.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»