В Рузаевском районе провели профилактические рейды по выявлению подростков, незаконно управляющих мототехникой

По информации МВД по РМ, за 6 месяцев текущего года на территории Рузаевского района произошло 9 ДТП с участием детей и подростков до 18 лет. В этих автоавариях погиб 1 подросток и 8 несовершеннолетних получили травмы. С участием несовершеннолетних мотоциклистов зарегистрировано 4 ДТП.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних на территории Рузаевского района сотрудниками отделения Госавтоинспекции совместно с директором информационно-методического центра, специалистами КДН и администрации района были проведены профилактические рейды, направленные на выявление несовершеннолетних, незаконно управляющих мототранспортом.

В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов проводили осмотр дворов и дорог, где подростки чаще всего катаются. Беседы проводились не только с несовершеннолетними, но и с их родителями. Им напомнили о действующем законодательстве: за допущенные нарушения предусмотрена административная ответственность, включая крупные штрафы.

В период проведения мероприятия выявлен один несовершеннолетний водитель мототранспорта, в отношении которого составлен административный материал, направленный в ПДН для принятия решения в отношении родителей.

В МВД по РМ отмечают, что родителям необходимо усилить контроль за досугом подростков, а также доступностью для них транспортных средств. Ни в коем случае нельзя оставлять в доступном для ребенка месте ключи от автомобилей и мототранспорта, тем самым предоставляя им возможность опасной поездки. Следует строго контролировать времяпрепровождение детей, особенно вечером, чтобы избежать риска ДТП с их участием.