В Рузаевском районе провели профилактические рейды по выявлению подростков, незаконно управляющих мототехникой

«Это самый большой вклад в наше будущее!»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
По информации МВД по РМ, за 6 месяцев текущего года на территории Рузаевского района произошло 9 ДТП с участием детей и подростков до 18 лет. В этих автоавариях погиб 1 подросток и 8 несовершеннолетних получили травмы. С участием несовершеннолетних мотоциклистов зарегистрировано 4 ДТП.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних на территории Рузаевского района сотрудниками отделения Госавтоинспекции совместно с директором информационно-методического центра, специалистами КДН и администрации района были проведены профилактические рейды, направленные на выявление несовершеннолетних, незаконно управляющих мототранспортом.
В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов проводили осмотр дворов и дорог, где подростки чаще всего катаются. Беседы проводились не только с несовершеннолетними, но и с их родителями. Им напомнили о действующем законодательстве: за допущенные нарушения предусмотрена административная ответственность, включая крупные штрафы.
В период проведения мероприятия выявлен один несовершеннолетний водитель мототранспорта, в отношении которого составлен административный материал, направленный в ПДН для принятия решения в отношении родителей.
В МВД по РМ отмечают, что родителям необходимо усилить контроль за досугом подростков, а также доступностью для них транспортных средств. Ни в коем случае нельзя оставлять в доступном для ребенка месте ключи от автомобилей и мототранспорта, тем самым предоставляя им возможность опасной поездки. Следует строго контролировать времяпрепровождение детей, особенно вечером, чтобы избежать риска ДТП с их участием.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности