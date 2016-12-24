В Мордовии проводятся профилактические рейды с информированием граждан о соблюдении мер безопасности на водных объектах

В столице Мордовии и муниципалитетах республики работают более 50 мобильных групп из числа представителей местных администраций, сотрудников полиции и МЧС. С отдыхающими проводятся профилактические беседы с информированием граждан о соблюдении мер безопасности на водных объектах.

На водоемах также ведется патрулирование пляжей с целью выявления несовершеннолетних, находящихся на водных объектах и береговых полосах без присмотра со стороны родителей или законных представителей. В настоящее время в республике зафиксировано уже более 100 таких фактов.

Напомним, что в соответствии с региональным законодательством, нахождение, оставление без присмотра на водных объектах, их береговых полосах несовершеннолетних, независимо от наличия у них навыков плавания, влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.