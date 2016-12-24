С 1 июля в Мордовии введена в действие новая региональная мера социальной поддержки

Репортер

Теперь молодые мамы в нашей республике, родившие первенца до 25 лет, получают единовременную выплату – 100 тысяч рублей.

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