С 1 июля в Мордовии введена в действие новая региональная мера социальной поддержки

«Это самый большой вклад в наше будущее!»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Теперь молодые мамы в нашей республике, родившие первенца до 25 лет, получают единовременную выплату – 100 тысяч рублей.
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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
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