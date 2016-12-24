Молодые активисты Народного фронта в РМ удостоены благодарности от военного комиссариата за поддержку участников СВО

Молодежная команда Народного фронта в РМ получила Благодарственное письмо от военного комиссара Большеберезниковского, Кочкуровского и Лямбирского районов за активную помощь участникам специальной военной операции.

Волонтеры регулярно изготавливают маскировочные сети, заливают окопные свечи, производят сухие души и сухие супы для отправки в зону СВО. Особое внимание уделяется моральной поддержке защитников: активисты пишут письма бойцам, а также организуют встречи молодежи с участниками спецоперации, находящимися в отпуске.

«Такие инициативы не только позволяют передать слова благодарности от земляков, но и дают молодым людям возможность узнать о реальной обстановке на передовой из первых уст», – отмечает Антон Нырков – координатор Молодежного крыла Народного фронта в Республике Мордовия.

Военный комиссар выразил признательность за самоотверженный труд и призвал продолжать работу, укрепляющую связь между фронтом и тылом.