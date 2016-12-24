Молодые активисты Народного фронта в РМ удостоены благодарности от военного комиссариата за поддержку участников СВО

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Молодежная команда Народного фронта в РМ получила Благодарственное письмо от военного комиссара Большеберезниковского, Кочкуровского и Лямбирского районов за активную помощь участникам специальной военной операции.
Волонтеры регулярно изготавливают маскировочные сети, заливают окопные свечи, производят сухие души и сухие супы для отправки в зону СВО. Особое внимание уделяется моральной поддержке защитников: активисты пишут письма бойцам, а также организуют встречи молодежи с участниками спецоперации, находящимися в отпуске.
«Такие инициативы не только позволяют передать слова благодарности от земляков, но и дают молодым людям возможность узнать о реальной обстановке на передовой из первых уст», – отмечает Антон Нырков – координатор Молодежного крыла Народного фронта в Республике Мордовия.
Военный комиссар выразил признательность за самоотверженный труд и призвал продолжать работу, укрепляющую связь между фронтом и тылом.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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