В Мордовии после вмешательства прокуратуры работникам агропредприятия погасили долги по зарплате на сумму более 3,2 млн рублей

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Напомним, что 17 июля прокурор республики Сергей Лапин с рабочей поездкой посетил Большеберезниковский район и ознакомился с деятельностью компании «Агроальянс».
На аграрном предприятии за 4 месяца 2025 года перед 41 работником образовалась задолженность по заработной плате в размере более 3,5 млн рублей. Кроме того, шести работникам предприятия не был произведен окончательный расчет при увольнении.
Прокуратура внесла руководителю организации представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования права граждан были восстановлены, им выплачены зарплата и расчет при увольнении на сумму более 3,2 млн рублей.
Полная выплата долга по зарплате остается на контроле надзорного органа.
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