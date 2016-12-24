В Мордовии подготовили обширную программу мероприятий, посвященных годовщине канонизации адмирала Ушакова

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Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
С 3 по 10 августа в Саранске и Темникове пройдут культурно-просветительские мероприятия, посвященные 24-й годовщине канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова.
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