Глава Рузаевского района Александр Юткин вместе с ветераном СВО Александром Кузиным посмотрели, как отдыхают дети в «Изумрудном»

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Глава Рузаевского района Александр Юткин вместе с ветераном спецоперации Александром Кузиным, финалистом программы «Герои среди СВОих», посмотрели, как отдыхают дети в «Изумрудном», и пообщались с ними на тему здорового образа жизни.
«Мне понравилось мышление подрастающего поколения. Они думают о семье и спорте, ценят дружбу, знают о хороших привычках, интересуются правильными вещами», - отметил Александр Юткин.
На вопрос гостей - вкусно ли здесь кормят? – дети на всех площадках ответили утвердительно. И вопрос этот был не случаен. В этом году к летнему сезону в оздоровительном лагере полностью реконструировали столовую и медицинский пункт. Теперь всю инфраструктуру можно использовать круглогодично.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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