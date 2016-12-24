Глава Рузаевского района Александр Юткин вместе с ветераном СВО Александром Кузиным посмотрели, как отдыхают дети в «Изумрудном»

Глава Рузаевского района Александр Юткин вместе с ветераном спецоперации Александром Кузиным, финалистом программы «Герои среди СВОих», посмотрели, как отдыхают дети в «Изумрудном», и пообщались с ними на тему здорового образа жизни.

«Мне понравилось мышление подрастающего поколения. Они думают о семье и спорте, ценят дружбу, знают о хороших привычках, интересуются правильными вещами», - отметил Александр Юткин.

На вопрос гостей - вкусно ли здесь кормят? – дети на всех площадках ответили утвердительно. И вопрос этот был не случаен. В этом году к летнему сезону в оздоровительном лагере полностью реконструировали столовую и медицинский пункт. Теперь всю инфраструктуру можно использовать круглогодично.