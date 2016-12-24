Россельхознадзор по РМ и Пензенской области оформил «выезд» за рубеж 28 животных-компаньонов

По информации ведомства, с 9 января по 18 июля 2025 года по результатам ветеринарного контроля специалистами Управления оформлен вывоз из двух регионов в зарубежные страны 28 животных-компаньонов, в том числе 21 собаки и 7 кошек.

С целью исключения признаков инфекционных заболеваний у животных государственными инспекторами Управления проводился их клинический осмотр. Также осуществлялась проверка наличия идентификации у перемещаемых животных (чип, татуировка, клеймо, бирка) и сведений, содержащихся в ветеринарных сопроводительных документах, на соответствие установленным требованиям.

По результатам ветеринарного контроля все питомцы были допущены к вывозу. Оформлены ветеринарные сертификаты на вывоз домашних животных в следующие страны: Грузия – 7, Турция – 5, Литва – 4, Индия – 3, Испания – 2, Азербайджан, Абхазия, Болгария, Вьетнам, Греция, Израиль, Колумбия – по 1 сертификату.

Управление Россельхознадзора напоминает о том, что подать заявку на оформление ветеринарного сертификата для вывоза домашнего животного за границу можно в онлайн-режиме в электронной системе «eCert».