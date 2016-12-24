В Мордовии студент одного из учебных заведений подозревается в публичном оправдании терроризма

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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия задержан студент одного из учебных заведений региона, причастный к публичному оправданию терроризма.
Установлено, что молодой человек, являвшийся активным пользователем деструктивных интернет-сообществ, размещал в открытом доступе со своего аккаунта публикации, оправдывающие деятельность участников запрещенной на территории России террористической организации. У него в ходе обыска были изъяты телефон и иные средства связи.
На основании собранных материалов СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание террористической деятельности с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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