В Мордовии действует запрет на использование БПЛА в личных целях

Репортер

За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность. Подробнее в Указе Главы РМ.

Как действовать при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, можно узнать из памятки.

Как действовать при сигнале «воздушная тревога» расскажет - памятка.

Распространение информации с мест совершения преступлений террористической направленности запрещено.

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