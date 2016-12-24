В Мордовии действует запрет на использование БПЛА в личных целях

«Очень нужная и важная программа»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность. Подробнее в Указе Главы РМ.
Как действовать при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, можно узнать из памятки.
Как действовать при сигнале «воздушная тревога» расскажет - памятка.
Распространение информации с мест совершения преступлений террористической направленности запрещено.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»