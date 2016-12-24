Представительница Мордовии вошла в состав экспертного совета при комитете Госдумы РФ по развитию гражданского общества

«Очень нужная и важная программа»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Председатель Мордовского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Наталия Андрюшечкина вошла в состав экспертного совета при комитете Госдумы РФ по развитию гражданского общества.
Экспертный совет - это совещательный орган, который оказывает консультативную и экспертную поддержку комитету, анализирует законодательные инициативы, разрабатывает рекомендации, помогает в организации общественных обсуждений.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности