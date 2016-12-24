Представительница Мордовии вошла в состав экспертного совета при комитете Госдумы РФ по развитию гражданского общества

Репортер

Председатель Мордовского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Наталия Андрюшечкина вошла в состав экспертного совета при комитете Госдумы РФ по развитию гражданского общества.

Экспертный совет - это совещательный орган, который оказывает консультативную и экспертную поддержку комитету, анализирует законодательные инициативы, разрабатывает рекомендации, помогает в организации общественных обсуждений.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1