Жителей и гостей Мордовии приглашают на Республиканский национально-фольклорный праздник «Раськень озкс»

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
19 июля в селе Чукалы Большеигнатовского района Мордовии состоится Республиканский национально-фольклорный праздник «Раськень озкс» («Родовое моление»). Это зрелищный народный праздник встреч и добрососедства.
Гостей ждут фольклорно-обрядовые представления, концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов из Мордовии и других регионов нашей страны.
В «Этнодеревне» развернется выставка-ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества, где можно будет полюбоваться и приобрести уникальные изделия ручной работы, познакомиться с лучшими мастерами республики.
Гала-концерт Республиканского фестиваля народных традиций и обрядов «Из века в век» погрузит в атмосферу мордовской культуры. Испытать ловкость и силу можно будет, приняв участие в национальных играх и состязаниях «Раськень налксемат».
Традиционно всех гостей пригласят за общий стол «Вейсэнь ярсамкат» на совместный праздничный обед.
Начало мероприятия в 10:00 часов.
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