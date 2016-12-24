Жителей и гостей Мордовии приглашают на Республиканский национально-фольклорный праздник «Раськень озкс»

19 июля в селе Чукалы Большеигнатовского района Мордовии состоится Республиканский национально-фольклорный праздник «Раськень озкс» («Родовое моление»). Это зрелищный народный праздник встреч и добрососедства.

Гостей ждут фольклорно-обрядовые представления, концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов из Мордовии и других регионов нашей страны.

В «Этнодеревне» развернется выставка-ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества, где можно будет полюбоваться и приобрести уникальные изделия ручной работы, познакомиться с лучшими мастерами республики.

Гала-концерт Республиканского фестиваля народных традиций и обрядов «Из века в век» погрузит в атмосферу мордовской культуры. Испытать ловкость и силу можно будет, приняв участие в национальных играх и состязаниях «Раськень налксемат».

Традиционно всех гостей пригласят за общий стол «Вейсэнь ярсамкат» на совместный праздничный обед.

Начало мероприятия в 10:00 часов.