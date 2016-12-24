В Мордовии в связи с аномальной жарой вводят ограничения на пребывание граждан в лесах

Репортер

По информации Минлесхоза РМ, в связи с высокой пожароопасной обстановкой в Мордовии с 12 по 20 июля 2025 года включительно вводятся ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1