В Мордовии в связи с аномальной жарой вводят ограничения на пребывание граждан в лесах

«Передадим наши традиции потомкам»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
По информации Минлесхоза РМ, в связи с высокой пожароопасной обстановкой в Мордовии с 12 по 20 июля 2025 года включительно вводятся ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.
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Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
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