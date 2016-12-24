Житель Мордовии получил 6 лет за покушение на убийство водителя такси

В Мордовии 54-летний житель Торбеевского района выслушал приговор суда за спонтанное покушение на убийство таксиста.

По информации Следственного комитета по РМ, в ходе расследования было установлено, что в ночь на 11 мая этого года нетрезвый фигурант дела подъехал на такси к своему дому в селе Татарские Юнки Торбеевского района.

«В результате внезапно возникших неприязненных отношений к 36–летнему водителю, он решил совершить его убийство», - говорится в информации СК. С этой целью мужчина взял из дома охотничье ружье и выстрелил из него в сторону потерпевшего.

Но водитель такси вовремя отвел от себя ствол ружья - выстрел пришелся в левую заднюю дверь автомобиля. Вторым выстрелом сельчанин вновь попал в автомобиль, после чего таксист смог уехать.

Таким образом, преступный умысел на убийство не был доведен до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам. По заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила около 60 тысяч рублей.

По приговору суда обвиняемому было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.