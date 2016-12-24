В Мордовии за сутки сгорели две бани

По информации МЧС по РМ, первый инцидент 10 июля произошел в Ардатове на улице Восточная. Возгорание началось с террасы, огонь быстро перекинулся на баню. Жилой дом, который находился под одной кровлей с постройками, огнеборцам удалось отстоять. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

Второе огненное происшествие в этот же день случилось в селе Новотроицкое. Пожар заметила сама хозяйка, вызвала пожарно-спасательные подразделения и принялась самостоятельно тушить возгорание, но не справилась. Пожар на площади 15 квадратных метров ликвидировали подоспевшие огнеборцы.