В Мордовии за сутки сгорели две бани

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По информации МЧС по РМ, первый инцидент 10 июля произошел в Ардатове на улице Восточная. Возгорание началось с террасы, огонь быстро перекинулся на баню. Жилой дом, который находился под одной кровлей с постройками, огнеборцам удалось отстоять. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.
Второе огненное происшествие в этот же день случилось в селе Новотроицкое. Пожар заметила сама хозяйка, вызвала пожарно-спасательные подразделения и принялась самостоятельно тушить возгорание, но не справилась. Пожар на площади 15 квадратных метров ликвидировали подоспевшие огнеборцы.
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